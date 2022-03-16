Украинские защитники возле Николаева сбили российский вертолет Ка-52: видео

Вертолет летел бомбить мирные украинские города.

Украинские защитники 16 марта вблизи Николаева сбили российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

"Вблизи Николаева уничтожили очередной российский вертолет Ка-52", — говорится в сообщении.

Напомним, артиллерийское подразделение 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожило понтонную переправу, а также военную технику и личный состав российской армии в зоне боевых действий.

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