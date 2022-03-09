Украинские защитники за две недели войны уничтожили 56 самолетов и 82 вертолета оккупантов

Украинские защитники за две недели войны уничтожили 56 самолетов и 82 вертолета оккупантов

Защитники за два дня войны уничтожили 4 штурмовика Су-25, два вертолета русских оккупантов.

За последние двое суток 8-9 марта средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины было уничтожено по меньшей мере восемь воздушных целей в районе проведения операции Объединенных Сил и Киевской области.

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Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

"Истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск С-300 и Бук-М1 8 и 9 марта уничтожили 4 штурмовика Су-25, два вертолета российских оккупантов. Также есть подтверждение о двух сбитых крылатых ракет. Штурмовики и бомбардировщики Воздушных Сил на разных стратегических направлениях действия Сухопутных войск и наносят ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской техники", — говорится в сообщении.

Потери вражеской авиатехники за две недели войны: самолеты – 56 и вертолеты – 82 единицы.

Напомним, ситуация на фронте 9 марта от Генштаба ВСУ.

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