Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Украинские защитники захватили у оккупантов новенькую полевую кухню (видео)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинские защитники захватили у оккупантов новенькую полевую кухню (видео)

armyinform.com.ua

Теперь полевая кухня врага будет кормить украинских бойцов.

Украинские защитники захватили у оккупантов в качестве трофея новенькую полевую кухню на базе грузовика "КАМАЗ".

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"В трофейной копилке ВС Украины пополнение! На этот раз — новенькая мордорская полевая кухня! Теперь она будет кормить украинских защитников", — говорится в сообщении.

По словам авторов видео, новый грузовик 2019 года выпуска сломался, поэтому захватчики тянули его танком. Наши защитники заявили, что отремонтируют ее и отправят в ВСУ.

Где именно удалось захватить ценный трофей, не уточняется.

Читайте также:

© ТСН.ua
ТСН.ua

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация