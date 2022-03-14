Украинские защитники захватили у оккупантов новенькую полевую кухню (видео)

Теперь полевая кухня врага будет кормить украинских бойцов.
Украинские защитники захватили у оккупантов в качестве трофея новенькую полевую кухню на базе грузовика "КАМАЗ".
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
"В трофейной копилке ВС Украины пополнение! На этот раз — новенькая мордорская полевая кухня! Теперь она будет кормить украинских защитников", — говорится в сообщении.
По словам авторов видео, новый грузовик 2019 года выпуска сломался, поэтому захватчики тянули его танком. Наши защитники заявили, что отремонтируют ее и отправят в ВСУ.
Где именно удалось захватить ценный трофей, не уточняется.
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