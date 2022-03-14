Украинские защитники захватили у оккупантов новенькую полевую кухню (видео)

Теперь полевая кухня врага будет кормить украинских бойцов.

Украинские защитники захватили у оккупантов в качестве трофея новенькую полевую кухню на базе грузовика "КАМАЗ".

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"В трофейной копилке ВС Украины пополнение! На этот раз — новенькая мордорская полевая кухня! Теперь она будет кормить украинских защитников", — говорится в сообщении.

По словам авторов видео, новый грузовик 2019 года выпуска сломался, поэтому захватчики тянули его танком. Наши защитники заявили, что отремонтируют ее и отправят в ВСУ.

Где именно удалось захватить ценный трофей, не уточняется.