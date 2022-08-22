Украинские зенитчики одним выстрелом уничтожили вражеский беспилотник: видео

Военнослужащие зенитного ракетного подразделения "вывели из строя" беспилотник на юго-восточном направлении.
В воскресенье, 21 августа, украинские военные сбили еще один беспилотник российских окупантов.
Видео с уничтожением вражеского БПЛА опубликовали на Facebook странице командования Воздушных сил ВСУ.
В командовании ПС ВСУ рассказали, что на видео зафиксирован точный удар по российскому беспилотнику военнослужащими зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр".
Украинские зенитчики "вывели из строя" беспилотник на юго-восточном направлении.
Напомним, в тот же день Воздушные силы ВСУ уничтожили в небе над Херсонской областью три вражеских беспилотника. Враг пытался проводить воздушную разведку и корректировал огонь артиллерии.
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