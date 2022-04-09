Украинские зенитчики поразили еще три российские воздушные цели

Украинские зенитчики поразили еще три российские воздушные цели

В то же время ударные группы авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам.

В пятницу, 8 апреля, зенитные ракетные войска ВСУ уничтожили три воздушных цели: крылатую ракету, БпЛА и один вертолет.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, поступила информация из зоны операции Объединенных сил об уничтожении еще одного вертолета оккупантов.

Накануне, 7 апреля, украинские бойцы сбили новейший ударный БПЛА оккупантов "Орион".

В то же время, ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам.

В командовании ВС ВСУ напомнили, что 8 апреля от стран-партнеров НАТО украинские военные получили зенитный ракетный комплекс С-300, который в ближайшее время будет защищать небо над Украиной.

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