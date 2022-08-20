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Украинские зенитчики "прибавили в кучу вражеского металлолома" два вражеских беспилотника в центральных регионах

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Украинские зенитчики "прибавили в кучу вражеского металлолома" два вражеских беспилотника в центральных регионах

Фото: Associated Press

Воины-зенитчики воздушного командования "Центр" уничтожили два российских БПЛА.

Это произошло около 12:00, когда в центральных областях раздавались сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщили в воздушном командовании "Центр".

"Воины-зенитчики воздушного командования "Центр" на определенных направлениях уничтожают вражеское нашествие, ежеминутно охраняя Украинское небо. Около 12:00, на восточных рубежах, еще два беспилотных летательных аппарата оккупантов добавлены в кучу вражеского металлолома", — говорится в сообщении.

В воздушном командовании подчеркнули, что обученность и профессионализм украинских зенитчиков является подтверждением внимательности и точности.

Напомним, десантники Николаевской бригады ДШУ уничтожили автомобиль с российскими солдатами.

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