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Украинские зенитчики приземлили очередной российский беспилотник "Орлан-10"

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Украинские зенитчики приземлили очередной российский беспилотник "Орлан-10"

Фото: СтратКом ВСУ

Украинские зенитчики уничтожили очередной вражеский БПЛА "Орлан-10".

Это произошло около 16:00 часов в Донецком направлении.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Сегодня, 13 августа, около 16:00 в Донецком направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВС Украины уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские защитники уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов на Славянском направлении.

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