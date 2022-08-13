Украинские зенитчики приземлили очередной российский беспилотник "Орлан-10"

Это произошло около 16:00 часов в Донецком направлении.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Сегодня, 13 августа, около 16:00 в Донецком направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВС Украины уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские защитники уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов на Славянском направлении.

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