Украинские зенитчики приземлили вражеский штурмовик Су-25 в Херсонской области

Украинские зенитчики утром 16 сентября сбили очередной российский штурмовик Су-25.
"Приземлили" вражеский Су-25 в Херсонской области.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"16 сентября, около 8.30, в небе Херсона, подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожило очередной российский штурмовик Су-25", — говорится в сообщении.
Напомним, командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины показало, как воины ССО отразили блокпост на Изюмском направлении. На видео видны, в частности, испуганные оккупанты, которые не ожидали такого сопротивления украинских защитников.
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