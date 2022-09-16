Украинские зенитчики приземлили вражеский штурмовик Су-25 в Херсонской области

"Приземлили" вражеский Су-25 в Херсонской области.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"16 сентября, около 8.30, в небе Херсона, подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожило очередной российский штурмовик Су-25", — говорится в сообщении.

Напомним, командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины показало, как воины ССО отразили блокпост на Изюмском направлении. На видео видны, в частности, испуганные оккупанты, которые не ожидали такого сопротивления украинских защитников.

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