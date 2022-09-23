Украинские зенитчики сбили российский вертолет, штурмовик и 6 дронов-камикадзе (видео)

Украинские зенитчики в течение 23 сентября сбили российский вертолет Ми-8, штурмовик Су-25 и шесть дронов-камикадзе иранского производства.

Вражеские беспилотники были сбиты на восточном и южном направлениях.

Об этом сообщили в 53-й ОМБр и Воздушных силах ВСУ.

"Во время налета вражеской авиации благодаря нашим охранникам неба армия оккупантов не досчиталась своего Ми-8. Точный удар зенитчиков мгновенно окутал огнем смертоносное железо, за считанные секунды вертолет догорал уже на украинском черноземе", — говорится в заявлении 53-й бригады.

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Вместе с тем в Воздушных силах сообщили, что в этот же день на восточном и южном направлениях российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами Shahed-136. Однако по состоянию на вечер украинские зенитчики сбили шесть таких беспилотников.

Кроме того, на юге Украины Воздушные силы уничтожили российский штурмовик Су-25.

"И это мы еще серьезно ничего не начинали", — предупредили в ВС.

Княжичи продолжают держать фронт, отбивать атаки, наносить сокрушительные удары врага. Во время налета вражеской авиации, благодаря нашим охранникам неба, армия кафиров не досчиталась своего Ми-8. Точный удар зенитчиков мгновенно окутал огнем смертоносное железо, за считанные секунды вертолет догорал уже на украинском черноземе. А кафирам стоит знать только одно: вы не Фениксы, вы не возродитесь... Вместе мы сила! Вместе победим! #russiaisaterroriststate #stoprussia #53ОМБр #Айдар #Патриот #ООС #АТО #ОКВосход #ни_шага_обратно #С_Богом_за_Украину #Оружие_не_снимайте Опубликовано 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха Пятница, 23 сентября 2022 г.

Напомним, 23 сентября оккупанты атаковали Одессу иранскими дронами из акватории Черного моря.

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