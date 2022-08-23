Украинские зенитчики сбили суперсовременный российский вертолет К-52

Заметим, что это произошло в День Государственного флага Украины.

Об этом сообщил Оперативный штаб ВСУ.

"В День Государственного Флага Украины подразделения зенитно-ракетных войск Сил обороны востока уничтожили вертолет К-52", – говорится в сообщении.

Заметим, что стоимость такой машины составляет около 16 млн. долл. К-52 имеет на вооружении пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс. Вертолет также способен нести авиабомбы и другое оружие.

Напомним, ВСУ уничтожили вражеские командные пункты и склад боеприпасов в Чернобаевке и Нововоскресенском на юге страны.

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