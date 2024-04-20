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Украинские зенитчики сбили вражеский разведывательный беспилотник французским ЗРК Crotale: видео

Украинские зенитчики сбили вражеский разведывательный беспилотник французским ЗРК Crotale: видео

Crotale NG на шасси Pasi / Фото: defence-ua.com

Александр Павлюк отметил, что вражеский БПЛА уничтожили воины 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника.

Украинские зенитчики сбили вражеский разведывательный беспилотник оперативного уровня. Поразить цель удалось с помощью французского зенитного ракетного комплекса малой дальности Crotale.

Видео боевой работы 20 апреля опубликовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк в Facebook.

Павлюк отметил, что вражеский БПЛА уничтожили воины 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника.

"Боевая работа подразделений ПВО Сухопутных войск. Воины 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжого Юрия Тютюнника Сухопутных войск уничтожили вражеский разведывательный БПЛА оперативного уровня по ЗРК Crotale. Слава украинским воинам!" – говорится в сообщении.

Боевая работа подразделений ПВО Сухопутных войск

Боевая работа подразделений ПВО Сухопутных войск Воины 38-й зенитный ракетный полк имени генерал-хорунжого Юрия Тютюнника Сухопутных войск уничтожили вражеский разведывательный БПЛА оперативного уровня по ЗРК Crotale. Слава украинским воинам!

Опубликован Командующий Сухопутными войсками ВС Украины — AFU Land Forces Commander Суббота, 20 апреля 2024 г.

Напомним, военные Вооруженных сил Украины прицельно атаковали дронами солдат-оккупантов прямо в чистом поле.

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