Украинские зенитчики сбили вражеский разведывательный беспилотник французским ЗРК Crotale: видео

Александр Павлюк отметил, что вражеский БПЛА уничтожили воины 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника.
Украинские зенитчики сбили вражеский разведывательный беспилотник оперативного уровня. Поразить цель удалось с помощью французского зенитного ракетного комплекса малой дальности Crotale.
Видео боевой работы 20 апреля опубликовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк в Facebook.
Павлюк отметил, что вражеский БПЛА уничтожили воины 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника.
"Боевая работа подразделений ПВО Сухопутных войск. Воины 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжого Юрия Тютюнника Сухопутных войск уничтожили вражеский разведывательный БПЛА оперативного уровня по ЗРК Crotale. Слава украинским воинам!" – говорится в сообщении.
Боевая работа подразделений ПВО Сухопутных войск
Боевая работа подразделений ПВО Сухопутных войск Воины 38-й зенитный ракетный полк имени генерал-хорунжого Юрия Тютюнника Сухопутных войск уничтожили вражеский разведывательный БПЛА оперативного уровня по ЗРК Crotale. Слава украинским воинам!Опубликован Командующий Сухопутными войсками ВС Украины — AFU Land Forces Commander Суббота, 20 апреля 2024 г.
Напомним, военные Вооруженных сил Украины прицельно атаковали дронами солдат-оккупантов прямо в чистом поле.
Читайте также ведущие новости дня: