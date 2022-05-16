Военнослужащими воздушного командования "Юг" обнаружена и уничтожена крылатая ракета типа "Х".
Украинские зенитчики сбили вражескую ракету, выпущенную по Одессе.
Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Юг".
"16 мая, в полдень, военнослужащими воздушного командования "Юг" обнаружена и уничтожена крылатая ракета типа "Х", выпущенная истребителем российских оккупантов в направлении Одессы", — сказано в сообщении.
Население просят соблюдать нормы безопасности, не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.
Напомним, директор "Центра военно-правовых исследований", военный эксперт Александр Мусиенко назвал условие, при котором Путин может снова отдать приказ российским войскам "взять Киев".
Читайте также: