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Украинские зенитчики сбили вражескую ракету, выпущенную по Одессе

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Украинские зенитчики сбили вражескую ракету, выпущенную по Одессе

Сбитая крылатая ракета / Фото: facebook.com/kpszsu

Военнослужащими воздушного командования "Юг" обнаружена и уничтожена крылатая ракета типа "Х".

Украинские зенитчики сбили вражескую ракету, выпущенную по Одессе.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Юг".

"16 мая, в полдень, военнослужащими воздушного командования "Юг" обнаружена и уничтожена крылатая ракета типа "Х", выпущенная истребителем российских оккупантов в направлении Одессы", — сказано в сообщении.

Население просят соблюдать нормы безопасности, не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.

Напомним, директор "Центра военно-правовых исследований", военный эксперт Александр Мусиенко назвал условие, при котором Путин может снова отдать приказ российским войскам "взять Киев".

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