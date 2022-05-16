Военнослужащими воздушного командования "Юг" обнаружена и уничтожена крылатая ракета типа "Х".

Украинские зенитчики сбили вражескую ракету, выпущенную по Одессе.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Юг".

"16 мая, в полдень, военнослужащими воздушного командования "Юг" обнаружена и уничтожена крылатая ракета типа "Х", выпущенная истребителем российских оккупантов в направлении Одессы", — сказано в сообщении.

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Население просят соблюдать нормы безопасности, не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.

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