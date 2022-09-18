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Украинские зенитчики за один вечер сбили два беспилотника в небе над Херсонщиной

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Украинские зенитчики за один вечер сбили два беспилотника в небе над Херсонщиной

Фото: defence-ua.com

Средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" успешно ликвидируют вражеские дроны.

В течение вечера субботы, 17 сентября, в небе над Херсонщиной, силами и средствами противовоздушной обороны ликвидировано два российских БПЛА оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования "Юг".

Первый вражеский дрон украинские зенитчики "приземлили" около 18 часов. Через четыре часа удалось подстрелить еще один.

"Около 22:00 часов, в небе над Херсонщиной, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский БПЛА оперативно-тактического уровня", — говорится в сообщении.

Напомним, по информации военных аналитиков, во время контрнаступления на юге Украины ВСУ совершают наземные маневры в трех районах Херсонской области.

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