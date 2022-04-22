Украинские женщины самостоятельно устраивают настоящие расследования, чтобы разыскать своих пропавших мужей

По меньшей мере, 15 тысяч украинцев до сих пор разыскивают родственники — это далеко не полное число тех, о ком нет известий.

Родные трех мужчин, пропавших в селе Колонщина Бучанского района, разыскивают их со дня, когда туда уже заходили российские танки, говорится в ТСН.

Мозоль Сергей Викторович, Семенец Иван Сергеевич, Дутчак Михаил – они 4 марта в селе Колонщина поехали на окраину посмотреть, насколько близко к селу техника россиян. «Выбежал, говорит надо ехать посмотреть, потому что говорят, что приехали вражеские танки», — рассказывает о муже жена.

С тех пор о мужчинах ничего не известно. Мама Ивана не может себя овладеть, маленькая дочь без конца листает папины фото, а его сестра вместе с женами принялись по крохе возобновить события тех дней. Мужчины проехали Колонщину на границе с селом Вышеград, где был украинский блокпост.

«Как раз на этом блокпосте последний раз видели Ивана Сергея и Михаила и больше машина назад не вернулась», – говорит женщина.

Через четыре дня женщинам сообщили, что найдена расстрелянная машина, в которой находились их мужчины. В машине пробито лобовое стекло, есть попадание в пассажирскую дверь. Однако в салоне нет следов крови, это говорит о том, что ребята были живы.

Машину расстреляли и соседи видели действия россиян на потом. «Они одного тянули под руки, мы точно видели живого, он шел ногами», – рассказывает свидетель.

Кто это был из трех мужчин женщина узнать не может, потому что было слишком далеко. В доме, куда россияне свозили раненых гражданских с расстрелянных авто, пытавшихся вырваться из оккупации, узнали фото одного из мужчин, и подтверждают, что он тоже был здесь. «Именно в этом доме видели Михаила к нему было очень придирчивое внимание. Он здесь пробыл не долго и его забрали россияне в другое помещение», – рассказывает сестра Михаила.

После того, как россиян выбили из Киевщины, тероборона прочесывала леса и поля. Находили убитых, закопанных людей, но ни среди живых, ни среди мертвых Михаила, Ивана и Сергея не нашли. «Есть надежда, что они в плену», – говорят родные.

Женщины просматривают все видео пленников из российских телеграмм каналов. Среди них увидела парня из соседнего села, вывезенного в Россию.

Также Наталья общалась с женщиной, вывезенной в Белоруссию. Ее ранили не далеко, от места, где расстреляли машину Михаила Дутчука и почти в то же время. «Оккупанты раненым предлагали выехать в Белоруссию, одна из раненых была вывезена – это точно известно. Ищем наших мужчин в плену», – говорят женщины.

В результате шестого обмена пленными домой вернулись 10 военных и 9 гражданских украинцев

Данные о пленных собирает национальное информационное бюро для поиска людей номер 1648. Такие звонки также поступают на горячую линию уполномоченного по правам человека – 0800-50-17-20

Людмила Денисова убеждает, что уже зафиксирована информация о 15 тысячах украинцев, которых ищут родственники в Украине. «К нам обратились о 13 тысячах гражданских по поводу поиска и 2 тысячах военных», — отмечает она.

Сколько этих людей в плену, сколько погибли, или незаконно депортированы — сейчас нет даже примерной информации. Однако формируется общий список пропавших без вести.

Между тем, министер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук сообщила, что вчера удалось обменять 19 человек — 10 военных и 9 гражданских. Это было уже 6 обмен. С начала полномасштабной войны удалось вернуть 247 украинцев, среди них военные и гражданские.

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