Украинские звезды выступили с перфомансом в поддержку Украины во время футбольного матча "Легия" — "Динамо"

Украинские звезды выступили с перфомансом в поддержку Украины во время футбольного матча "Легия" — "Динамо"

Событие началось выступлением Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки.

Сегодня, 12 апреля, поединком с польской "Легией" началась серия благотворительных футбольных матчей киевского "Динамо" Match for peace #StopWarInUkraine. До, во время и после матча будет осуществляться сбор средств для решения наиболее острых гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войны России в Украине.

Событие началось выступлением Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки, солисты которого исполнили гимны Украины и Польши.

Кроме самих футболистов, участниками мероприятия стали украинские артистки, известные на весь мир, — Тина Кароль, Юлия Санина (The Hardkiss), Екатерина Павленко (Go_A) и DOROFEEVA. Так, зрителей ожидал настоящий перфоманс, к которому привлекли и гостей стадиона — около 200 украинских женщин, детей и бабушек, которые из-за войны войны вынуждены были временно покинуть свой дом и которых теперь приютила Польша.

Во время перфоманса украинцы заполнили сцену в форме контуров Украины. Каждый из них стал на том месте, где географически расположен их дом.

Тина Кароль — Народная артистка Украины, общественный деятель, солистка Ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины, исполнила знаковую песню «Україна — це ти», которая является символом украинского единства и любви к Родине и с 2016 года внесена в школьную программу.

Юлия Санина — фронтвумен группы The Hardkiss, исполнила композицию «Любовники», один из самых популярных хитов группы, адаптировав текст к реальным.

Екатерина Павленко — солистка электро-фольк группы Go_A, представлявшая Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2021» обратилась к зрителям и футбольным фанатам с уже легендарным треком «Шум», входящим в топ самых популярных мировых чартов.

DOROFEEVA — украинская певица, тренер «Голоса страны», блогер и автор песен вместе с другими артистками спела легендарную стрелковую песню «Ой у лузі червона калина», которая является символом украинского сопротивления и героизма в войне с РФ.

Организацией выступлений занималась команда Big Entertainment shows 1+1, режиссерами мероприятия являются TRI Directions — Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, известные своими постановками для всемирно известных артистов.

Комментирует матчи для украинских зрителей Игорь Цыганик – украинский спортивный журналист и комментатор.

Инициаторы проекта Match for peace #StopWarInUkraine — футбольный клуб «Динамо» и один из самых больших медиахолдингов в Восточной Европе 1+1 media. Проект реализуется при содействии Министерства иностранных дел Украины, Министерства культуры и информационной политики и Министерства социальной политики Украины.