"Украинских баб насилуй и мне ничего не говори": жены российских оккупантов призывают к преступлениям (аудио)

При этом главное – предохраняться, говорят женщины оккупантов.
СБУ в очередной раз перехватила разговор воюющего против Украины российского военного с его женой. В разговоре женщина сама призывает своего мужа насиловать украинок.
Об этом свидетельствует опубликованная Службой безопасности аудиозапись.
"Этот шокирующий перехват СБУ отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине", — отметили в СБУ.
"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно? Главное — предохраняйся там", — сказала жена своему мужу-оккупанту, при этом улыбаясь в трубку.
"Считаем, что какие-либо дополнительные комментарии здесь лишние", – отметили в СБУ.
Напомним, уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в настоящее время задокументировано около 25 девушек, которых российские оккупанты изнасиловали в Буче под Киевом. Из них девять – беременные.
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