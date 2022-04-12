"Украинских баб насилуй и мне ничего не говори": жены российских оккупантов призывают к преступлениям (аудио)

"Украинских баб насилуй и мне ничего не говори": жены российских оккупантов призывают к преступлениям (аудио)

При этом главное – предохраняться, говорят женщины оккупантов.

СБУ в очередной раз перехватила разговор воюющего против Украины российского военного с его женой. В разговоре женщина сама призывает своего мужа насиловать украинок.

Об этом свидетельствует опубликованная Службой безопасности аудиозапись.

"Этот шокирующий перехват СБУ отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине", — отметили в СБУ.

"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно? Главное — предохраняйся там", — сказала жена своему мужу-оккупанту, при этом улыбаясь в трубку.

"Считаем, что какие-либо дополнительные комментарии здесь лишние", – отметили в СБУ.

Напомним, уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в настоящее время задокументировано около 25 девушек, которых российские оккупанты изнасиловали в Буче под Киевом. Из них девять – беременные.

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