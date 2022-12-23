"Украинских баб насилуй": СБУ официально объявила в международный розыск жену оккупанта

СБУ объявила в государственный и международный розыск россиянку Ольгу Быковскую, призвавшую мужа-оккупанта насиловать украинок. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Россиянка проживает во временно оккупированном Крыму. В начале полномасштабной войны России против Украины ее муж-оккупант находился в Херсонской области. Женщина в разговоре с ним призвала захватчика насиловать украинок.

"На основании собранной доказательной базы следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Фигурантка объявлена в государственный и международный розыск", — сообщили в СБУ. .

Фото: СБУ

Ольге Быковской грозит до 12 лет лишения свободы.

Россиянка призвала мужа-оккупанта насиловать украинок

В апреле 2022 года СБУ опубликовала перехваченный разговор российского оккупанта и его жены, который призывал своего мужа издеваться над украинками.

"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно? Главное – оберегайся там", – сказала жена своему мужу-оккупанту, одновременно смеясь в трубку.

Журналисты установили, что это Ольга Быковская, которая родом из Орловской области РФ, однако после аннексии украинского Крыма она вместе с мужем-оккупантом переехала на полуостров. Ее мужа зовут Роман Быковский, ему 27 лет. Россиянин причастен к оккупации Крыма и участвовал в войне против Украины в 2022 году.

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