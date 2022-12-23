Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Украинских баб насилуй": СБУ официально объявила в международный розыск жену оккупанта

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1271
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Украинских баб насилуй": СБУ официально объявила в международный розыск жену оккупанта

Фото: ТСН.ua

Дело против россиянки направили в суд.

СБУ объявила в государственный и международный розыск россиянку Ольгу Быковскую, призвавшую мужа-оккупанта насиловать украинок. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Россиянка проживает во временно оккупированном Крыму. В начале полномасштабной войны России против Украины ее муж-оккупант находился в Херсонской области. Женщина в разговоре с ним призвала захватчика насиловать украинок.

"На основании собранной доказательной базы следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Фигурантка объявлена в государственный и международный розыск", — сообщили в СБУ. .

© СБУ
Фото: СБУ

Ольге Быковской грозит до 12 лет лишения свободы.

Россиянка призвала мужа-оккупанта насиловать украинок

В апреле 2022 года СБУ опубликовала перехваченный разговор российского оккупанта и его жены, который призывал своего мужа издеваться над украинками.

"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно? Главное – оберегайся там", – сказала жена своему мужу-оккупанту, одновременно смеясь в трубку.

Журналисты установили, что это Ольга Быковская, которая родом из Орловской области РФ, однако после аннексии украинского Крыма она вместе с мужем-оккупантом переехала на полуостров. Ее мужа зовут Роман Быковский, ему 27 лет. Россиянин причастен к оккупации Крыма и участвовал в войне против Украины в 2022 году.

Читайте также:

У России будут еще больше оружия от Ирана, Израиль предупреждает

У России будут еще больше оружия от Ирана, Израиль предупреждает

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1271
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация