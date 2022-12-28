Украинских беженцев в Польше стало меньше: сколько граждан до сих пор не вернулись домой

Украинских беженцев в Польше стало меньше. Летом граждан Украины, которые из-за полномасштабной войны были вынуждены покинуть свои дома, было в Польше 1,4 миллиона, сейчас – 950 тысяч.

Об этом сообщает вице-президент Польского фонда развития Бартош Марчук.

Отмечается, что около 1,3 миллиона украинцев находились в Польше еще до 24 февраля. Беженцев на лето в соседней стране было 1,4 миллиона.

К концу 2022 года в стране находится 950 тысяч беженцев. Всего в соседней Польше живет 2,3 миллиона украинцев.

Сама же Польша на помощь украинцам уже потратила 750 млн. евро. По данным Польского фонда развития, страна получила 10 миллиардов злотых (2 млрд. евро) от налогов, уплаченных украинцами.

В Центре исследований миграции Варшавского университета говорят, что говорить о расходах государства на украинцев неправомерно, ведь они в Польше работают, платят взносы и налоги.

Напомним, Польша изменила правила предоставления помощи украинцам. Украинцы смогут бесплатно проживать в местах временного размещения только в первые 120 дней с момента первого приезда в Польшу. После этого украинцы будут вынуждены платить за проживание в таких местах. Кроме того, в случае выезда украинцев за территорию Польши соцвыплаты ограничатся.

Тем временем, украинцы массово жалуются, что им уже отменяют статусы UKR в Польше.

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