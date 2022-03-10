"Украинских детей убивают и ранят": в ООН потребовали от России прекратить войну

"Украинских детей убивают и ранят": в ООН потребовали от России прекратить войну

Дети будут страдать от длительных и глубоких физических, психологических, эмоциональных и травматических последствий, отметили в организации.

В результате военного вторжения России в Украину гибнут и страдают дети. Следовательно, Комитет ООН по правам ребенка требует от РФ прекращения военных действий и выполнения своих обязательств по защите детей от физического и психологического насилия.

Об этом говорится в заявлении Комитета ООН по правам ребенка, которое опубликовала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Украинские дети страдают и травмируются. Их убивают и ранят, отделяют от родителей. Их дома падают, обучение прерывается. Нам известно о нападениях на школы, детские дома и больницы. Повседневная жизнь и рутина этих детей были наголову разбиты. В результате военного нападения на Украину дети подвергаются чрезвычайному насилию, невыносимо боятся и переживают", – говорится в заявлении.

В Комитете ООН напомнили России о Конвенции о правах ребенка. Она закрепляет права детей на жизнь, выживание и развитие, а также на доступ к воде, пище, жилью, здоровью, образованию и свободе от всех форм насилия. Дети имеют право на заботу, помощь и защиту. К сожалению, история неоднократно демонстрировала, что дети являются одним из наиболее уязвимых слоев во время вооруженных конфликтов.

В Комитете озабочены грубыми нарушениями прав ребенка в Украине, вызванными российской агрессией и военным вторжением, что нарушают Устав ООН.

По данным Управления верховного комиссара по правам человека, с ночи 24 февраля до полуночи 3 марта было зафиксировано гибель не менее 19 детей, еще 31 несовершеннолетний был ранен.

"Дети будут страдать от длительных и глубоких физических, психологических, эмоциональных и травматических последствий", — отметили в Комитете.

Следовательно, там требуют от России немедленно прекратить агрессию и военные действия против Украины, а также выполнить свои обязательства в соответствии с Конвенцией, как этого требует генсек для соблюдения Устава ООН по защите прав детей на высшем уровне и как высшего приоритета.

Напомним, ранее 10 марта Денисова сообщила, что с начала вторжения России в Украине погиб 71 ребенок, еще более 100 – получили ранения.

ТСН.ua

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