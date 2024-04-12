Украинских фронтовиков отправят на отдых: кто придет на замену — Генштаб ВСУ

Подразделения ВСУ, которые с начала полномасштабного вторжения выполняли задачи в районах боевых действий, будут переведены на отдых в рамках плановой ротации.

Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщили в Генштабе ВСУ.

"Несмотря на то, что российские оккупанты продолжают давить на многих направлениях, найдены возможности для поочередной отправки бригад на отдых", — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что бригады, продолжающие выполнять боевые задания на фронте, будут усилены, в частности, благодаря пересмотру численности определенных подразделений, не участвующих в боевых действиях.

"Освобожденные тысячи военнослужащих были направлены в боевые части", — говорится в сообщении.

В Генштабе обещают, что процесс ротации будет продолжаться и дальше.

Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ выразил пожелание по поводу нормы о демобилизации в мобилизационном законе, принятом ВР 11 апреля. Учитывая оперативную ситуацию на фронте, угрозы и риски, этот вопрос будет рассмотрен в отдельном законопроекте.

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