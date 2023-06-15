Украинских пилотов уже учат управлять истребителями F-16 — генсек НАТО

Союзники по НАТО еще не договорились о поставках Украине американских истребителей четвертого поколения F-16, но генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что обучение украинских пилотов уже началось.

Его заявление на встрече министров обороны в Брюсселе цитирует издание The Guardian.

"Тот факт, что обучение началось, дает нам возможность также принять решение о поставках самолетов, и тогда пилоты будут готовы управлять ими", — сказал Столтенберг.

Как отметили в издании, на подготовку украинских летчиков, ранее летавших преимущественно на самолетах советских образцов, понадобятся месяцы. У Украины пока нет даже взлетно-посадочных полос, пригодных для F-16, если союзники по НАТО согласятся их предоставить.

Ранее спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что отправка украинских пилотов за границу для обучения на современных истребителях F-16 будет происходить в несколько волн. Список уже составлен. Приоритет отдается молодым летчикам и тем, кто хорошо владеет английским языком.

Напомним, начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов рассказал, что Украине для превосходства над оккупантами на конкретном направлении нужно хотя бы 3-4 эскадрилья самолетов F-16 по 12-16 единиц.

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