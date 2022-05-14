Украинским артиллеристам хватило недели, чтобы научиться умело уничтожать врага американской пушкой М-777

Американские новейшие пушки М-777 уже на фронте и полным ходом уничтожают врага.

Впервые украинские военные показали их работу съемочной группе ТСН.

Подготовка к первому выстрелу пушки занимает буквально минуту. Система прицеливания гаубицы хоть и не сильно отличается, но наводчик Роман говорит, что работать гораздо удобнее, чем со старыми советскими.

"Здесь все удобнее на той пушке, которой мы раньше работали, не было таких счетчиков, здесь все проще, выставляется точнее", – говорит боец.

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Прицел выставили, снаряд в стволе, выстрел и со свистом 155 миллиметровый снаряд летит на головы русских захватчиков. Перезарядка длится считанные минуты.

С новейшими пушками управляются лучшие артиллеристы страны. Ребятам хватило недели на освоение нового оружия. Она не только более удобна, но, что очень радует бойцов, гораздо точнее. «По точности мы очень хорошо работаем, лучше, чем на предыдущей системе», — говорит военный «Александр».

Вооруженные силы демонстрируют уникальные кадры, как американская гаубица разносит вдребезги российскую самоходку. И это стрельба обычными патронами, а эти пушки могут стрелять высокоточными Эскалибурами на расстояние в 40 километров. У них погрешность всего до 4-5 метров.

После стрельбы стволы опускают к земле и гаубицы снова прикидывают ветками и хворостом. Свою работу на сегодняшний день они проделали. Враг на этом участке фронта не только перестал атаковать, он притих. Маскируются, укрепляются и украинские артиллеристы. Неожиданно для них союзники передали вместе с гаубицами и немного своего инструмента.

Артиллеристы после стрельбы действительно берутся за американские лопаты и вкапываются глубже в землю. Они знают, что враг попытается любой ценой отыскать их в украинских полях. Поэтому, когда они будут пролетят над этим леском своими дронами-разведчиками, то увидят только лесочек.

Украинские военные показали работу американских гаубиц М777

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