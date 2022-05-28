Украинским пограничникам передали трофеи из затонувшего крейсера "Москва" (фото)

Остатки флагмана флота России дрейфовали в открытом море.
Моряки передали украинским пограничникам отряда морской охраны спасательный круг и световой буй из крейсера-утопленника "Москва".
Об этом сообщает МВД Украины.
"Остатки флагмана флота России дрейфовали в открытом море после феерической встречи с Нептуном. Была "МОСКВА" — теперь нет", — говорится в сообщении.
13 апреля на российском ракетном крейсере "Москва" Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса "Нептун". Российский крейсер имеет артиллерийское, зенитное, противолодочное и минно-торпедное вооружение. Также на нем установлено 16 пусковых установок противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан", имеющих дальность поражения целей до 1000 км. Несет на борту один вертолет Ка-27.
Напомним, появилась аудиозапись, как военные РФ предлагали сдаться пограничникам с острова Змеиный. Именно после этих слов украинский пограничник сказал легендарную фразу "Русский военный корабль, иди на х*й".
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