Украинский беспилотник уничтожил в России уникальный радар ядерного сдерживания – СМИ

Уникальная РЛС 29Б6 "Контейнер" была частью российской системы раннего предупреждения для выявления приближающихся угроз на расстоянии тысяч миль, таких как баллистические ракеты большой дальности.

Россия потеряла единственную в своем роде радиолокационную систему. Как украинские, так и московские источники сообщают, что Киев начал атаки беспилотниками на сотни миль вглубь российской территории.

Как пишет Newsweek, в среду украинские СМИ сообщили, что украинские беспилотники нанесли удар по объекту, где размещен загоризонтный радар "Контейнер 29Б6" в российской республике Мордовия, ссылаясь на источники в украинской военной разведке. Российские и украинские источники сообщили о предварительной атаке беспилотников на объект в Мордовии 11 апреля.

В среду Артем Здунов, региональный губернатор Мордовии, заявил, что украинский беспилотный летательный аппарат "опять атаковал объект в Мордовии" около восьми часов утра по местному времени. По его словам, российская ПВО сбила дрон.

В сообщении ВЧК-ОГПУ, якобы владеющем инсайдерской информацией российских силовиков, говорится, что "атака прошла успешно, и сейчас российская загоризонтная станция не работает".

Уникальная РЛС 29Б6 "Контейнер" является частью российской системы раннего предупреждения для выявления приближающихся угроз на расстоянии тысяч миль, таких как баллистические ракеты большой дальности. По данным российского государственного информационного агентства ТАСС, он может отслеживать запуски крылатых и гиперзвуковых ракет, а также взлет самолетов на расстоянии до 1860 миль.

Forbes назвал радар, который базируется в Мордовии, единственным в России загоризонтным радаром, направленным на запад, который контролирует воздушное пространство вокруг Европы. Его стоимость, по данным издания, составляет 110 миллионов долларов.

"Заполнить пробел", образовавшийся из-за отсутствия радара, будет крайне сложно, сообщил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Беспилотники атаковали российскую РЛС "Контейнер" в Мордовии – видео

Напомним, СБУ поразила в Брянской области РФ радиолокационный комплекс дальнего действия "Небо-У" стоимостью 100 миллионов долларов. По РЛС прилетели семь дронов-камикадзе самолетного типа.

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