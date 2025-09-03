- Дата публикации
-
- Война
- 426
- 1 мин
Украинский боец обманул врага и устроил "сюрприз" для солдат РФ (видео)
Украинский военный вышел из окружения, ликвидировав двух россиян.
Боец 425-го отдельного штурмового полка «Скала», с которым была потеряна связь, проявил невероятную изобретательность. Он выдал себя за русского военного, чтобы обмануть врага. Затем воспользовался моментом и ликвидировал двух оккупантов.
Об этом говорится в видео, опубликованном самим полком.
На видеозаписи видно, как украинский воин идет по дороге, а двое российских солдат двигаются за ним. Они приняли его за «своего», не подозревая об опасности. Когда боец дождался удобного момента, он молниеносно открыл огонь, уничтожив обоих оккупантов.
Напомним, в ВСУ подсчитали, сколько солдат российская армия потеряла на один квадратный километр территории во время летнего наступления 2025 года. В течение российской весенне-летней военной кампании 2025 года страна-агрессорша потеряла 124 солдата (погибли) на 1 кв. км захваченной территории.
