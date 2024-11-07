Украинский дрон преодолел более 1000 км и одним ударом уничтожил 3 военных корабля РФ — Forbes

За этой атакой стоит Киев, и она была успешной.

Роботизированный дрон-самолет с дистанционным управлением, заряженный взрывчаткой, пролетел 1126 км до стоянки российского Каспийского флота в Дагестане, где уничтожил сразу три корабля.

Об этом пишет Forbes.

Беспилотник А-22, который нанес удар, разрабатывался, чтобы ответить на удары России по украинским городам и базам, в частности, с помощью ряда беспилотников местного производства и ракет класса "земля-воздух", настроенных для наземных ударов.

"Гудение А-22 над якорной стоянкой Каспийского флота подчеркивает, насколько быстро Украина продвинулась к расширению своего портфолио оружия глубокого поражения местного производства", — пишут журналисты.

Напомним, утром 6 ноября россияне заявили об атаке на Каспийск в Дагестане с помощью якобы украинских дронов А-22 "Летучая лиса". Взрывы в городе сняли на видео.

Как сообщили впоследствии в ЦПИ, в Каспийске был атакован порт, где расположены российские военные корабли.

Читайте также: