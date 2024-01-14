Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинский дрон уничтожил эвакуационную группу окупантов: видео с поля боя

Украинский дрон уничтожил эвакуационную группу окупантов: видео с поля боя

Удар дрона по русским оккупантам / Фото: скриншот с видео

В Сети показали боевую работу оператора дрона из 3-го батальона оперативного назначения "Свобода"

В окрестностях Спирного в Донецкой области украинские защитники применили FPV-дрон против эвакуационной группы оккупантов. Удар оказался точным.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале военного обозревателя Юрия Бутусова.

"Отминусовать" окупантов удалось благодаря умелым действиям оператора дрона из 3-го батальона оперативного назначения "Свобода", входящего в состав 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Рубеж".

Украинский дрон уничтожил эвакуационную группу окупантов

Украинский дрон уничтожил эвакуационную группу окупантов

Как известно, как формирование Нацгвардии батальон "Свобода" оборонял Киевщину, освобождал Ирпень, Бучу, Гостомель. После отступления врага с Киевской области "свободовцы" отправились на восток, где участвовали в битвах за Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, окрестности Горловки, Бахмут.

Читайте ведущие новости дня:

Напомним, ранее в Сети появилось эпическое видео бездарного штурма российских оккупантов на позиции ВСУ вблизи села Спирного на Донетчине, севернее Соледара. Враг потерял боевую технику, а солдаты сдались в плен.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация