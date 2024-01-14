Украинский дрон уничтожил эвакуационную группу окупантов: видео с поля боя

В Сети показали боевую работу оператора дрона из 3-го батальона оперативного назначения "Свобода"

В окрестностях Спирного в Донецкой области украинские защитники применили FPV-дрон против эвакуационной группы оккупантов. Удар оказался точным.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале военного обозревателя Юрия Бутусова.

"Отминусовать" окупантов удалось благодаря умелым действиям оператора дрона из 3-го батальона оперативного назначения "Свобода", входящего в состав 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Рубеж".

Украинский дрон уничтожил эвакуационную группу окупантов

Как известно, как формирование Нацгвардии батальон "Свобода" оборонял Киевщину, освобождал Ирпень, Бучу, Гостомель. После отступления врага с Киевской области "свободовцы" отправились на восток, где участвовали в битвах за Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, окрестности Горловки, Бахмут.

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Напомним, ранее в Сети появилось эпическое видео бездарного штурма российских оккупантов на позиции ВСУ вблизи села Спирного на Донетчине, севернее Соледара. Враг потерял боевую технику, а солдаты сдались в плен.

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