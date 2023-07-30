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Украинский дрон устроил внезапную встречу с авто оккупантов — эпичное видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
574
Время на прочтение
1 мин
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Украинский дрон устроил внезапную встречу с авто оккупантов — эпичное видео

Украинский дрон устроил внезапную встречу с авто окупантов. Фото: иллюстративный. / Фото: Associated Press

ВСУ показали неожиданную для оккупантов встречу с беспилотником.

Генштаба ВСУ показал видео, как на одной из дорог движется вражеский автомобиль, а навстречу ему летит украинский беспилотник со взрывчаткой. Когда дрон долетел до машины россиян, камера зафиксировала полное ужаса лицо оккупанта.

На видео видно, как сидящий со стороны пассажира россиянин держит в руках телефон и что-то снимает, однако, когда дрон долетел до машины, камера зафиксировала полное ужаса лицо оккупанта, после чего видео обрывается.

Неожиданная встреча оккупантов с беспилотником ВСУ

Неожиданная встреча оккупантов с беспилотником ВСУ

Напомним, Александр Сырский показал видео, как ВСУ уничтожили российский "Бук" за 5 минут.

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Дата публикации
Просмотры
574
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