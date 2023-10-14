Украинский дрон вылетел посмотреть на "музейные экспонаты" россиян на фронте: "взрывная встреча" попала на видео

Дрон-камикадзе "Сталевого Кордону" подстрелил раритетную пушку оккупантов 1940-х годов.
На Купянском направлении пограничники во время аэроразведки обнаружили на вражеских позициях советский зенитно-артиллерийский комплекс С-60 с пушкой АЗП-57 калибра 57мм, разработанный еще в середине 1940-х годов.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
По его словам, в последний раз эти пушки использовали советские войска в период Афганской войны, а после распада советского союза большинство постсоветских стран, включая Украину, сняли С-60 с вооружения из-за ее моральной устарелости.
"Посмотреть на музейный экспонат вылетел пограничный дрон-камикадзе штурмовой бригады "Сталевого Кордону". Результаты этой взрывной встречи хорошо видны на видео.
Напомним, украинские защитники из дрона устроили эпическую охоту на оккупанта, которая завершилась поражением захватчика. Оккупант пытался убежать от украинского дрона, но карма догнала его: видео.
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