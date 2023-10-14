Украинский дрон вылетел посмотреть на "музейные экспонаты" россиян на фронте: "взрывная встреча" попала на видео

На Купянском направлении пограничники во время аэроразведки обнаружили на вражеских позициях советский зенитно-артиллерийский комплекс С-60 с пушкой АЗП-57 калибра 57мм, разработанный еще в середине 1940-х годов.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, в последний раз эти пушки использовали советские войска в период Афганской войны, а после распада советского союза большинство постсоветских стран, включая Украину, сняли С-60 с вооружения из-за ее моральной устарелости.

"Посмотреть на музейный экспонат вылетел пограничный дрон-камикадзе штурмовой бригады "Сталевого Кордону". Результаты этой взрывной встречи хорошо видны на видео.

Пограничники уничтожили российский зенитно-артиллерийский комплекс 1940-х годов: видео

Напомним, украинские защитники из дрона устроили эпическую охоту на оккупанта, которая завершилась поражением захватчика. Оккупант пытался убежать от украинского дрона, но карма догнала его: видео.

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