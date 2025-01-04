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Украинский дрон "задвухсотил" российского пропагандиста: подробности

Украинский дрон "задвухсотил" российского пропагандиста: подробности

Фото: Генштаб

Инцидент произошел на трассе Донецк – Горловка.

Российский пропагандист вражеского издания "Известия" Александр Мартемьянов погиб на территории временно оккупированной Донецкой области. Это произошло в результате попадания в автомобиль украинского дрона.

Об этом сообщили пропагандистские СМИ.

Также ранения получили еще четверо работников СМИ окупантов.

В свою очередь агентство "РИА Новости" утверждает, что его журналист Максим Романенко получил контузию и царапины на лице.

Напомним, в Украине погиб редактор российского пропагандистского телеканала "Известия" Максим Елисеев.

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