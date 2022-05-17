Украинский "Фаберже" создал оберег для бойцов из "Азовстали"

Миниатюрное изделие в честь защитников из "Азовстали" изготовило мастер из Волыни.

Анатолий Бойко, которого называют украинским Фаберже, работает в технике ковки по яичной скорлупе, создал хрупкое, но несгибаемое произведение в честь защитников из «Азовстали», говорится в ТСН.

За основу взял гусиные яйца, вырезал их тоненькой иглой, а сверху украсил металлом и камнями. Скорлупа символизирует хрупкую человеческую жизнь, а металл – несокрушимость духа.

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Над изделием мастер работал неделю, а создал ее – в честь защитников из "Азова". Стремится к их скорейшему увольнению и мечтает лично передать им этот подарок.

«Я восхищался мужеством «Азовстали», как говорится, потому что там действительно ребята из стали, и я решил сделать им такой оберег. Я делал его в определенном настроении, в определенных мыслях. С мыслями только о них, о мире, о покое, чтобы им удалось», – говорит Анатолий Бойко.

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