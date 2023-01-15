Украинский флаг развевается над Соледаром: боец ВСУ показал незахваченную врагом часть города (видео)

На западной окраине города, о захвате которого отчитались оккупанты, украинские воины держат оборону.

Командир отдельной тактической группы аэроразведки с позывным "Мадяр" заверил, что по сотоянию на 14.15 воскресенья, 15 января, бойцы ВСУ держат защитный рубеж в Соледаре Донецкой области и отплачивают оккупантам за вчерашний ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре.

Об этом он сообщил в видеообращении.

По словам "Мадяра", флаг Украины развевается над западной окраиной города Соледар, о захвате которого в течение недели отчитываются российские пропагандисты.

"Воины ВСУ держат защитный рубеж, а мы насыпаем "люлей" червям за вчерашнюю, трагическую... За Днепр!"- подчеркнул украинский воин, продемонстрировав видео промышленной части города, где над одной из башен развевался украинский флаг.

Также читайте Возле Соледара враг пытается продвинуться по нескольким направлениям: детали от ОВА

Как сообщалось, 14 января в Днепре, где россияне ракетным ударом разбомбили жилую многоэтажку, погибли более 20 мирных жителей.

Напомним, ранее в Соледаре проходили артиллерийские дуэли между ВСУ и оккупантами, город стал для врага настоящей ловушкой.

Читайте также: