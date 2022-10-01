Украинский флаг уже в Лимане: Зеленский рассказал, как происходит освобождение города от армии РФ

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что украинский флаг уже в Лимане Донецкой области, однако за город идут бои с еще не сбежавшими из него российскими оккупантами.

Об этом глава Украины рассказал в традиционном видеообращении 1 октября.

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"Вот Россия устроила фарс на Донбассе. Фарс, который хотела подать как будто референдум. Что-то там изображали, водили автоматчиков по домам, носили бумажки, пропагандисты это снимали в той части Донбасса, которую они контролировали. А сейчас там украинский флаг", — сказал украинский президент.

Зеленский заверил, что украинских флагов на Донбассе будет становиться все больше.

"За эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше. Еще через неделю станет еще больше. А что же тогда псевдореферендум? Это что, какие-то две Донецкие области есть? Два поселка Ямполь Донецкой области? Или два поселка Торское? Украинское движение будет продолжаться. Украинский флаг уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-то псевдореферендума. Для Украины это логично. А для врага таких "нестыковочек" будет все больше и больше", — подчеркнул он.

Напомним, 1 октября украинские войска зашли в Лиман Донецкой области и развернули там украинский флаг. Перед этим ВСУ уволили пяти населенных пунктов вблизи Лимана на Донбассе — Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки — взяв таким образом российскую группировку в окружение.

Информацию об этом подтвердили официально в ВСУ. Там сообщили, что за город идут бои.

О поражении кафиров в Лимане даже признали в Минобороны РФ. Там заявили, что российское командование было вынуждено увести войска на "более выгодные позиции".

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