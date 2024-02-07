Украинский флаг в Крынках: Гуменюк сделала заявление о его значении

Установка флага в Крынках требовалась нашим бойцам, чтобы осознать, что нас оттуда не выбить.

Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины, полковница Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ продолжают меры по удержанию позиций на левом берегу Днепра и работают над его расширением.

Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

" Установление украинского флага в Крынках — это ответный жест на вызовы, которые создает в информационном обществе враждебная пропаганда и пытающаяся убедить местное население ТОТ, что они брошены, что украинские Силы обороны выбиты с позиций, и там господствуют россияне", — отметила Гуменюк.

Однако, добавила она, все увидели, что там есть украинское знамя, и украинское сопротивление, и бойцы Сил обороны: "Те два штурма, которые в минувшие сутки враг смог провести, были для него безрезультативными и плачевными".

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По словам начальницы объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины, ВСУ продолжают меры по удержанию позиций на левом берегу Днепра и работают над его расширением.

“Установка флага в Крынках требовалось нашим бойцам, чтобы осознать, что нас оттуда не выбить. А также мирному населению левого берега, чтобы они чувствовали, что Украина рядом”, — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, Силы обороны 6 февраля подняли флаг Украины в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. На кадрах можно увидеть, что земля вокруг флага — в воронках от артиллерийских ударов россиян, а вокруг нет ни одного уцелевшего здания.

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