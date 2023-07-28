Украинский FPV-дрон эффектно уничтожил российский "Солнцепек" на фронте (видео)

Этот беспилотник "Пегас" был приобретен в рамках проекта "Армия дронов".

Спецназовцы СБУ украинским FPV-дроном эффектно уничтожили российский "Солнцепек" на фронте и зафиксировали этот момент на видео.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Сети.

"Украинский FPV-дрон превратил российский "Солнцепек" в кучу металлолома. Это результат мощной работы спецназовцев СБУ беспилотником "Пегас", который приобрели в рамках "Армии дронов" за средства компании Everstake", — говорится в заявлении министра.

Он отметил, что "Солнцепек" – тяжелая и очень опасная огнеметная система залпового огня. Российские оккупанты обстреливают из нее украинские территории. Выстрел из "Солнцепека" может уничтожать все – от бронетехники до инфраструктурных объектов.

"Теперь у россиян минус одна такая система. И, конечно, уничтоженной техники оккупантов будет больше. "Армия дронов" продолжает расти", – отметил Федоров.

Эффектное видео: украинский FPV-дрон уничтожил российский "Сонцепек"

Напомним, в Минобороны России обвинили Украину в попытке атаки беспилотником по Москве в ночь на 28 июля. Во вражеском ведомстве традиционно утверждают, что российская ПВО уничтожила дрон и убеждают в отсутствии разрушений.

В то же время накануне спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты начали атаковать государство дронами-камикадзе Shahed-136, собранными уже на территории России. О строительстве соответствующего завода там сообщалось раньше.

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