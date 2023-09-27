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Украинский генерал заинтриговал "хорошими новостями" с южного фронта

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Украинский генерал заинтриговал "хорошими новостями" с южного фронта

Вооруженные силы Украины / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинские защитники стабильно продвигаются на фронте.

В ВСУ анонсируют "хорошие новости" из Таврического направления на южном фронте.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в телеграмм-канале.

"Таврическое направление. Будут хорошие новости. Наши воины стабильно продвигаются и уничтожают россиян", – коротко написал он.

К сообщению прикрепил видео с работой подразделения аэроразведки "Кобра" 102-й бригады ТрО. На кадрах показан момент попадания украинского дрона в бронетехнику противника. В результате чего вражеская техника была уничтожена. На месте удара остался пепел.

Напомним, по данным британской разведки, Россия бросила на поле боя в Украину новую армию. Что о ней известно – читайте ЗДЕСЬ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Хватит ли в Украине ресурсов, чтобы продолжить наступление? | Селезнев

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Дата публикации
Просмотры
1234
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