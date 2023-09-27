Украинский генерал заинтриговал "хорошими новостями" с южного фронта

Украинские защитники стабильно продвигаются на фронте.
В ВСУ анонсируют "хорошие новости" из Таврического направления на южном фронте.
Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в телеграмм-канале.
"Таврическое направление. Будут хорошие новости. Наши воины стабильно продвигаются и уничтожают россиян", – коротко написал он.
К сообщению прикрепил видео с работой подразделения аэроразведки "Кобра" 102-й бригады ТрО. На кадрах показан момент попадания украинского дрона в бронетехнику противника. В результате чего вражеская техника была уничтожена. На месте удара остался пепел.
Напомним, по данным британской разведки, Россия бросила на поле боя в Украину новую армию. Что о ней известно – читайте ЗДЕСЬ.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Хватит ли в Украине ресурсов, чтобы продолжить наступление? | Селезнев
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