"Украинский характер все равно не покорить": Зеленский поблагодарил за храбрость жителей Энергодара

Президент подчеркнул, что оккупанты не смогут уничтожить свободу украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил жителей Энергодара, которые под угрозой смерти вышли на митинг вышли на мирный митинг с плакатами "Энергорад – это Украина!".
Об этом глава государства сказал в видеообращении 2 апреля.
"Хочу отдельно поблагодарить жителей нашего Энергодара. Тем смелым украинцам и украинкам, которые вышли на митинг для защиты своего города. Для защиты нашего государства.
В ответ кафиры открыли огонь и использовали гранаты против совершенно мирных людей. Которые – на своей земле, в своем праве. За каждого раненого ответит. А украинский характер все равно не покорить. Никаким давлением. Никаким насилием", – подчеркнул Зеленский.
Также президент поблагодарил и жителей других городов Украины.
"Я благодарен всем, кто выходит на улицы во временно оккупированных городах. Всем, кто не боится и выходит. Я благодарен всем, кто боится и выходит. Всем, кто чувствует, что без этого решения защищать Украину и свою свободу кафиры могут закрепиться.
А когда люди протестуют – и чем больше люди протестуют – тем сложнее оккупантам уничтожить нас, уничтожить нашу свободу. Это наша общая борьба! И будет наша общая победа", – заявил он.
Напомним, Энергодар временно оккупирован российскими захватчиками уже больше месяца – с 1 марта 2022 года. Там депутат-коллаборант от партии "Оппозиционная платформа – При жизни" Андрей Шевчик создал "народный совет". Шевчик решил сотрудничать с российскими оккупантами.
Ранее стало известно, что в Энергодаре на территории воинской части Национальной гвардии Украины российские кафиры продолжают удерживать местных жителей, подозреваемых в организации проукраинских акций и якобы подготовке диверсий против захватчиков. Сотрудники ФСБ РФ допрашивают удерживаемых, применяя методы психологического и физического давления.
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