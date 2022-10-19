Украинский историк объяснил, почему у россиян есть такая жажда крови украинцев: у общества РФ есть комплексы

Российское общество находится в удрученном состоянии. Это их повседневность. Оно не производит чего-то стоимостного, однако претендует на чужие земли.

Об этом в интервью ТСН рассказал украинский историк Александр Палий.

"Российское общество – бесплодное. Оно стоящего ничего не производит. Для того чтобы на что-то претендовать — им нужно кого-то грабить. Именно отсюда их постоянная агрессивность. Они сами говорят, что не могут закрыться в своих границах, потому что развалятся. Другая причина состоит в том, что у них есть комплексы. И они одолевают их через агрессию", — подчеркнул историк.

По его словам, россияне в своей стране очень унижены. Для того, чтобы чувствовать себя дома нормально, им нужно, чтобы их власть убивала кого-то за границей. Без этого они ощущают свою неполноценность.

"Это стадо фактически подгоняет вождя, а сам вождь — это стадо гонит. Поэтому когда там будет построена крепкая стена — с одной стороны Китай, с другой НАТО вместе с Украиной — тогда они сразу развалятся на многие части. Им просто не на кого будет бросаться", — подчеркнул Александр Палий.

Напомним, что российский оккупант говорит, что может попасть в котел на юге Украины.

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