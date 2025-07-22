Украинский истребитель Су-27 оказался в небе Румынии: реакция Бухареста (видео)

Украинский Су-27 / © Минобороны Украины

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В ночь на 21 июля, во время массированной ракетной атаки РФ на Украину, четыре цели ненадолго зашли в воздушное пространство Румынии. Местные жители зафиксировали пролет Су-27 Воздушных сил ВСУ над приграничными населенными пунктами Румынии.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

Отмечается, что около 03:00 румынские радары зафиксировали несколько воздушных целей над украинской территорией вблизи границы. Военные из Румынии подняли на перехват два F-16 с 86-й авиабазы, а затем — два Eurofighter Typhoon ВВС Италии, которые выполняют миссию НАТО.

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Около 03:30-06:00 в украинском воздушном пространстве к северу от границы было обнаружено 12 воздушных целей, из которых четыре на несколько минут непреднамеренно пересекли румынское воздушное пространство в районах Сигету Мармацией и Викову-де-Сус. В ведомстве отметили, что никакой угрозы национальной безопасности зафиксировано не было.

Украина подтвердила проведение рассредоточения авиации после российских ударов по аэродромам. В Румынии отметили, что страна постоянно контролирует воздушное пространство в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО.

Проліт винищувача над Румунією. Відео: presshub.ro

Напомним, армия РФ 21 июля массированно ударила по Киеву дронами и ракетами. Россия снова била по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам столицы. В результате обстрела последствия есть в шести районах города.

В частности, в Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом, а также станция метрополитена «Лукьяновская».

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