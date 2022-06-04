Украинский командир рассказал, какое оружие нужно ВСУ, чтобы получить преимущество на поле боя

Украинский командир рассказал, какое оружие нужно ВСУ, чтобы получить преимущество на поле боя

Командир оперативно-тактической группировки "Север" Дмитрий Красильников рассказал, какое оружие нужно Украине для уничтожения купантов и выполнения поставленных задач.

По его словам, чтобы пехота могла выполнить возложенные на нее задачи, Украина нуждается в противотанковом оружии дальнего действия для уничтожения российских артиллерийских установок.

Об этом сообщает Генштаб со ссылкой на слова командира ОТУ "Север" бригадного генерала Дмитрия Красильникова.

"Очень тяжело постоянно находиться под обстрелами… В первую очередь нужны такие виды вооружения и такие виды боеприпасов, которые нам позволят захватить преимущество, а именно, нанести поражение дальнобойной артиллерии противника", — подчеркнул Красильников.

Кроме того, генерал объяснил, что противотанкового оружия ближнему действию сейчас достаточно. Однако пехота не сможет работать без противотанкового оружия именно дальнего действия, которым украинские защитники смогут уничтожать российские САУ. Их, по словам Красильникова, сегодня очень много.

Командир ОТУ "Север" подчеркнул, что чем быстрее придет мощное оружие, тем больше жизней и земли спасут ВСУ.

Напомним, генерал-командующий Национальной гвардии Калифорнии Дэвид Болдуин отмечает, что Запад должен как можно скорее передать Украине истребители, необходимые в борьбе с армией Российской Федерации. Военный Соединенных Штатов обратился к американским и другим западным чиновникам.

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