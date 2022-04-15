Украинский "Корсар" уничтожил колонну российской техники: военные описали ход событий

В результате взрыва снаряда погиб украинский боец, еще одного контузило.

Противотанковый расчет ракетного комплекса "Корсар" уничтожил в Херсонской области колонну российской военной техники – два танка, БМП, бронированный автомобиль и БТР.

Об этом рассказал один из бойцов бригады.

"Утром в течение часа нас обстреливал вражеский танк. Не сразу засекли место, с которого он работает... В конце концов в оптику нашего ракетного комплекса "Корсар" попала пыль в степи. Я заметил в ней силуэт танка, доложил об этом старшему группу и получил разрешение на открытие огня", – рассказал главный сержант отдельного танкового взвода.

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Он добавил, что танк был подбит одной ракетой, а после второго выстрела – вспыхнул.

Еще через несколько часов украинские военные заметили на дороге колонну российской военной техники – БМП-3 с мотострелками на броне, за ней – танк и БТР.

Первым выстрелом украинские защитники поразили БМП и пехоту, после чего сдетонировал боекомплект. Вторым выстрелом удалось уничтожить БТР, а третья ракета "Корсара" попала в фальшборт танка. В результате повреждения он завертелся на месте, но успел развернуть башню и открыть огонь по боевому расчету.

В результате взрыва снаряда погиб украинский боец, еще одного контузило.

Однако уже второй ракетой танк оккупантов был уничтожен.

Напомним, украинские военные призывают украинцев не игнорировать воздушные тревоги, потому что Россия из-за потери крейсера "Москва" активизировала ракетные удары.

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