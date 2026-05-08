Украинский лазер "Тризуб" интегрировали в мобильный антидрон-комплекс: что он может

Украинский лазерный комплекс «Тризуб»

Украинская компания Celebra Tech завершает испытания усовершенствованного лазера «Тризуб». Этот комплекс интегрировали в мобильную систему борьбы с дронами и он способен поражать вражеские БпЛА на расстоянии до 5 км.

Об этом сообщает «Милитарный» со ссылкой на Celebra Tech.

Украинский лазерный комплекс «Тризуб» интегрировали в мобильную систему противодействия беспилотникам — от FPV-дронов до разведывательных аппаратов. Сейчас разработка проходит завершающий этап испытаний и готовится к официальной презентации.

Впервые о существовании комплекса сообщил в декабре 2024 года первый командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский. С тех пор разработчики продолжали совершенствовать технологию, превратив начальную концепцию в полноценный боевой образец, который уже получил соответствующее утверждение.

По информации Celebra Tech, «Тризуб» может уничтожать разведывательные дроны противника на дистанции до 1500 м. Для FPV-дронов эффективная дальность поражения составляет примерно 800 — 900 м.

«На сегодня „Тризуб“ практически способен достигать цели на расстоянии 5 км — это позволит эффективно сбивать БпЛА типа Shahed», — отметили в компании.

В ходе модернизации специалисты добавили в комплекс систему донаведения на основе искусственного интеллекта, функцию автоматического захвата и сопровождения целей, а также интеграцию с радиолокационными станциями для более точного отслеживания траектории вражеских объектов.

В компании также отметили, что «Тризуб» может стать элементом частной системы ПВО для защиты критической инфраструктуры и стратегических предприятий. Кроме того, комплекс потенциально можно применять и для разминирования территорий.

Благодаря размещению на прицепной платформе система остается мобильной, что позволяет быстро перебрасывать ее на самые опасные направления для прикрытия инфраструктурных объектов или военных позиций.

Впервые работу комплекса «Тризуб» Силы беспилотных систем продемонстрировали в апреле 2025 года. Во время испытаний военные показали поражение наземной мишени, а также использование лазера для ослепления камеры FPV-дрона на оптоволокне.

Первая демонстрация лазерного комплекса «Тризуб» / © скриншот с видео

Напомним, Украина также разработала лазерную систему Sunray, которая компактно размещается в пикапе и бесшумно уничтожает дроны за секунды. Стоимость установки — несколько сотен тысяч долларов, что значительно дешевле западных аналогов. Проект является частью отечественного «Железного купола», куда также входят 3D-печатные дроны-перехватчики P1-Sun, наземные роботы и фальш-цели.

