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Украинский летчик показал окровавленное лицо после катапультирования: "Защита дорого стоит"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
9722
Время на прочтение
2 мин
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Украинский летчик показал окровавленное лицо после катапультирования: "Защита дорого стоит"

Фото с Instagram-страницы Владислава Ворошилова

Именно этот летчик ликвидировал пять вражеских дронов и две ракеты во время ракетной атаки по Виннице.

Украинский военный летчик майор Владислав Ворошилов с позывным Karaya в День ВСУ напомнил о цене свободы для украинцев и опубликовал фото со своим ранением после выполнения задания.

Об этом говорится в сообщении Ворошилова в Instagram.

Летчик написал поздравление с Днем ВСУ и подчеркнул, что Силы обороны Украины стоят на защите не только своего государства, а всего цивилизованного мира.

"Это щит, предохраняющий западный мир от орды, которая оставляет после себя только хаос и разрушения. Но эта защита дорого стоит сыновьям Украины, поэтому это нужно понимать и помнить", — подчеркнул Ворошилов.

Он опубликовал фото со своим залитым кровью лицом, сделанным после выполнения задания, чтобы люди осознавали, с чем приходится сталкиваться украинским военным.

"На видео с полетов все очень красиво, самолеты летают, ракеты отстреливаются, но, к сожалению, нет понимания того, что происходит за кадром, поэтому я решил выставить фото без редактирования", – отметил летчик.

Фото с Instagram-страницы Владислава Ворошилова / ©
Фото с Instagram-страницы Владислава Ворошилова

Напомним, в октябре во время вражеского ракетного удара по Виннице Владислав Ворошилов смог уничтожить пять дронов-камикадзе иранского происхождения и две ракеты. После этого летчик МиГ-29 катапультировался, уведя неисправный самолет на безопасное расстояние от города. Мужчина попал в больницу. В Воздушных силах тогда сообщили, что Ворошилов выполнил главную задачу.

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Дата публикации
Просмотры
9722
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