Украинский МиГ-29 уничтожил два вражеских объекта на Запорожье: зрелищное видео

Последствия авиаудара ВСУ на Запорожье / © скриншот с видео

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Истребитель МиГ-29 авиации Воздушных Сил ВСУ нанес высокоточный удар управляемыми авиабомбами по объектам российской оккупационной армии на территории Запорожской области.

Соответствующее видео опубликовали в пятницу, 13 июня, Воздушные силы ВСУ.

На обнародованных кадрах видно, как украинский истребитель заходит на определенные цели, после чего в двух зданиях происходят мощные взрывы.

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Над местом удара поднялись клубы огня и дыма.

Дата публикации 15:18, 13.06.25 Количество просмотров 9 Украинский истребитель нанес высокоточный удар по объектам врага на Запорожье

Как сообщили в Воздушных силах, управляемыми авиабомбами, которые передали Украине западные союзники, уничтожен пункт управления операторов БпЛА противника и вражеский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

«Спасибо партнерам за высокоточные и эффективные „аргументы“, — говорится в сообщении.

Напомним, Силы обороны Украины резко увеличили количество уничтоженных вражеских командных пунктов. Это может указывать на расширение арсенала средств поражения, включая баллистические ракеты.

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