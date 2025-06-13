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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Украинский МиГ-29 уничтожил два вражеских объекта на Запорожье: зрелищное видео

Над местом удара поднялись клубы огня и дыма.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
авиаудар на Запорожье

Последствия авиаудара ВСУ на Запорожье / © скриншот с видео

Истребитель МиГ-29 авиации Воздушных Сил ВСУ нанес высокоточный удар управляемыми авиабомбами по объектам российской оккупационной армии на территории Запорожской области.

Соответствующее видео опубликовали в пятницу, 13 июня, Воздушные силы ВСУ.

На обнародованных кадрах видно, как украинский истребитель заходит на определенные цели, после чего в двух зданиях происходят мощные взрывы.

Над местом удара поднялись клубы огня и дыма.

Как сообщили в Воздушных силах, управляемыми авиабомбами, которые передали Украине западные союзники, уничтожен пункт управления операторов БпЛА противника и вражеский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

«Спасибо партнерам за высокоточные и эффективные „аргументы“, — говорится в сообщении.

Напомним, Силы обороны Украины резко увеличили количество уничтоженных вражеских командных пунктов. Это может указывать на расширение арсенала средств поражения, включая баллистические ракеты.

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