Украинский морской дрон Magura V5: эксперт объяснил, как он может уничтожить флот России

Украинский морской дрон или безэкипажный катер Magura V5 способен за несколько часов достичь оккупированного Крыма и уничтожить враждебные цели. Его боевая часть – 320 кг, что дает эффективнее уничтожать вражескую технику.

Об этом сообщил военный эксперт Александр Коваленко.

Эксперт назвал технические характеристики нового украинского дрона:

Скорость до 42 узлов;

БЧ — 320;

Дальность – более 800 км.

Эксперт отметил, что мобильный и быстрый БЭК, позволяющий всего за несколько часов достичь временно оккупированного Крыма.

"Прогулки на катере в Севастополь и обратно... Хотя, назад вряд ли, ведь прогулка в один конец, благодаря боевой части на 320 кг. Кстати, раньше БЧ у БЭКов в среднем была до 200 кг. Увеличение БЧ позволяет говорить о возможности оказывать более серьёзное внешнее воздействие на военные корабли черноморской флотилии рф. В частности, при удачном таране это повреждение с отправкой в ремонт фрегата проекта 11356 или даже гарантированное потопление МРК пр.21631", — отметил Александр Коваленко.

Эксперт добавил, что дальность позволяет загнать черноморскую флотилию не только в Севастополь или Новороссийск.

"А потому, презентация весьма полезна. Прежде всего для российских окупантов. Ведь им уже пора готовиться к выводу своих судов из Черного моря, воды которого для них давно не дружелюбны, а недавно станут и совсем экстремально опасными", — пояснил Александр Коваленко.

Напомним, ранее CNN показал, как выглядит и как используют военные новые украинские морские дроны.

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