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Украинский морской дрон Magura V5: эксперт объяснил, как он может уничтожить флот России

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Украинский морской дрон Magura V5: эксперт объяснил, как он может уничтожить флот России

Украинский морской дрон MAGURA V5 ("СпецТехноЭкспорт")

Эксперт проанализировал мощности нового дрона.

Украинский морской дрон или безэкипажный катер Magura V5 способен за несколько часов достичь оккупированного Крыма и уничтожить враждебные цели. Его боевая часть – 320 кг, что дает эффективнее уничтожать вражескую технику.

Об этом сообщил военный эксперт Александр Коваленко.

Эксперт назвал технические характеристики нового украинского дрона:

  • Скорость до 42 узлов;
  • БЧ — 320;
  • Дальность – более 800 км.

Эксперт отметил, что мобильный и быстрый БЭК, позволяющий всего за несколько часов достичь временно оккупированного Крыма.

"Прогулки на катере в Севастополь и обратно... Хотя, назад вряд ли, ведь прогулка в один конец, благодаря боевой части на 320 кг. Кстати, раньше БЧ у БЭКов в среднем была до 200 кг. Увеличение БЧ позволяет говорить о возможности оказывать более серьёзное внешнее воздействие на военные корабли черноморской флотилии рф. В частности, при удачном таране это повреждение с отправкой в ремонт фрегата проекта 11356 или даже гарантированное потопление МРК пр.21631", — отметил Александр Коваленко.

Эксперт добавил, что дальность позволяет загнать черноморскую флотилию не только в Севастополь или Новороссийск.

"А потому, презентация весьма полезна. Прежде всего для российских окупантов. Ведь им уже пора готовиться к выводу своих судов из Черного моря, воды которого для них давно не дружелюбны, а недавно станут и совсем экстремально опасными", — пояснил Александр Коваленко.

Напомним, ранее CNN показал, как выглядит и как используют военные новые украинские морские дроны.

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Дата публикации
Просмотры
365
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