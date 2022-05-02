Украинский моряк из советского ПЗРК сбил дорогостоящий самолет оккупантов за $40 млн

Старый советский ПЗРК стоит 60–80 тысяч долларов, а современный российский самолет – 40 миллионов долларов.

Военный моряк из Измаила ликвидировал вражеский истребитель Су-34 с помощью старого советского ПЗРК "Игла".

Об искусном бойце Дмитрии рассказывает АрмияInform.

Парень вспоминает, что российские самолеты вылетели очень быстро.

"Их не было слышно, и видно плохо из-за облачности. Они выпустили несколько ракет по городу и залетели обратно за облака. Этот момент я наблюдал на сигнальном мостике и понял, что одного раза им не хватит, они захотят вернуться, чтобы нанести повторный удар", — отмечает военный моряк.

Самолеты РФ действительно вернулись, а боец приготовился к выстрелу. Из старого ПЗРК "Игла" военный сразу запустил ракету. Одним самолетом у оккупантов стало меньше.

"Тогда все чувства у меня отключились, голова была "холодной", а руки делали все сами. Видимо, благодаря постоянным учениям, а также инстинкту: или они нас, или мы их. Так что, какое бы у них ни было оружие, победа за нами", — отмечает матрос.

В издании отмечают, что старый советский ПЗРК, который стоит 60–80 тысяч долларов, уничтожил современный самолет за 40 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что нацгвардеец в Запорожской области из ПЗРК "Игла" попал по российскому самолету, который стоит 11 миллионов долларов.

Еще один военнослужащий ВСУ в свой день рождения сделал себе и украинцам отличный подарок — сбил вражеский вертолет К-52. Удачный выстрел произвел также из ПЗРК "Игла".

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