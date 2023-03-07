Украинский омбудсман показал "воспитательную беседу" с пленными оккупантами перед обменом: видео

Оккупанты заявили, что им все понравилось в украинском плену.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал "воспитательную беседу" с российскими оккупантами перед обменом на защитников Украины.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

На видео Лубинец общается с оккупантами и спрашивает, издевались ли над ними в украинском плену и объясняет права россиян на территории РФ.

"Я представляю секретаря уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Какие у вас вопросы, проблемы, предложения, жалобы во время вашего незаконного пребывания в Украине? Есть?"

"Нет".

"Отсутствуют? Жалоб нет? Обращались с вами нормально? Питание?"

"Да".

"Надеюсь, мы больше не увидимся?"

"Нет".

"Обещаете, ребята?"

"Да".

"У вас такой же институт есть в России. Им руководит Москалькова Татьяна Николаевна, если вы слышали о такой. Если вас еще раз захотят сюда отправить, вы имеете право к ней обратиться. Она готова вам помогать. Надеюсь, так и будет".

"Очередное подтверждение того, что Украина придерживается Женевских конвенций!", — подчеркнул Лубинец.

Напомним, 7 марта состоялся очередной обмен пленными между Украиной и страной-агрессором. Домой вернулись 130 защитников и защитниц, среди которых 87 защитников Мариуполя.

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