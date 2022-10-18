Украинский омбудсмен Лубинец рассказал подробности своей первой встречи с российской коллегой Москальковой

В частности, речь шла о необходимости активизировать репатриацию военнопленных и освобождение гражданских заложников.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, о чем говорил с омбудсменом Российской Федерации Татьяной Москальковой во время первой встречи, которая состоялась 17 октября во время обмена пленными.
В частности, речь шла о необходимости активизировать репатриацию военнопленных и освобождение гражданских заложников.
Об этом Лубинец сообщил в Facebook.
Украинский омбудсмен отметил, что во время переговоров обсудили необходимость посещения колонии в Оленовке стороной Украины, России и, в случае необходимости, с участием третьей стороны, наработка путей посещения военнопленных, осмотр мест их содержания как на территории подконтрольной РФ, так и в Украине.
Лубинец добавил, что речь шла также о следующем:
- необходимости двустороннего взаимодействия во многих вопросах по гражданским лицам;
- предоставление возможности военнопленным звонить родным;
- тщательные поиски без вести пропавших;
- объединение семей, когда дети и родители оказались на разных территориях;
- документов для беженцев
"По завершению встречи, договорились направить официальные письма для реализации оговоренных задач, предусматривающих защиту прав людей. Надеюсь, что реализация оговоренных предложений станет весомым шагом для помощи нашим гражданам", — написал Лубинец.
Напомним, 17 октября удалось провести очередной масштабный обмен пленными. Из российской неволи освободили 108 женщин, среди которых оказалась и мама Алисы Обидиной – Виктория.
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