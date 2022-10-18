Украинский омбудсмен Лубинец рассказал подробности своей первой встречи с российской коллегой Москальковой

В частности, речь шла о необходимости активизировать репатриацию военнопленных и освобождение гражданских заложников.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, о чем говорил с омбудсменом Российской Федерации Татьяной Москальковой во время первой встречи, которая состоялась 17 октября во время обмена пленными.

В частности, речь шла о необходимости активизировать репатриацию военнопленных и освобождение гражданских заложников.

Об этом Лубинец сообщил в Facebook.

Украинский омбудсмен отметил, что во время переговоров обсудили необходимость посещения колонии в Оленовке стороной Украины, России и, в случае необходимости, с участием третьей стороны, наработка путей посещения военнопленных, осмотр мест их содержания как на территории подконтрольной РФ, так и в Украине.

Лубинец добавил, что речь шла также о следующем:

необходимости двустороннего взаимодействия во многих вопросах по гражданским лицам;

предоставление возможности военнопленным звонить родным;

тщательные поиски без вести пропавших;

объединение семей, когда дети и родители оказались на разных территориях;

документов для беженцев

"По завершению встречи, договорились направить официальные письма для реализации оговоренных задач, предусматривающих защиту прав людей. Надеюсь, что реализация оговоренных предложений станет весомым шагом для помощи нашим гражданам", — написал Лубинец.

Напомним, 17 октября удалось провести очередной масштабный обмен пленными. Из российской неволи освободили 108 женщин, среди которых оказалась и мама Алисы Обидиной – Виктория.

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