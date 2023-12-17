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Украинский танк разнес дом, где скрывались российские оккупанты: видео с поля боя

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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1073
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Украинский танк разнес дом, где скрывались российские оккупанты: видео с поля боя

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Место укрытия вражеских солдат бронетехника буквально сравняла с землей.

В Сети опубликовано видео с украинским танком, который сносит дом в северных окрестностях села Синьковка Харьковской области, где скрывались российские солдаты.

Соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram-канале военный обозреватель Юрий Бутусов.

Специалисты аэроразведки зафиксировали искусные действия экипажа украинского танка.

Место укрытия вражеских солдат бронетехника буквально сравняла с землей. Несмотря на это, одному из окупантов удивительным образом удалось спастись.

Украинский танк разнес дом, где скрывались российские оккупанты

Украинский танк разнес дом, где скрывались российские оккупанты

Ранее российские пропагандисты заявили, что оккупационная армия якобы захватила село Синьковка Харьковской области на Купянском направлении. Местные власти опровергали эту информацию.

Напомним, российские войска не отказываются от повторной оккупации Купянска Харьковской области. Для этого они пытаются выйти на рубежи населённого пункта Синьковка для создания будущего плацдарма для наступления.

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Дата публикации
Просмотры
1073
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