Украинский ученый и воин пропал без вести 10 месяцев назад: стало известно о его судьбе

В Институте физиологии имени Богомольца НАН Украины подтвердили гибель своего сотрудника.
С апреля прошлого года 32-летнего биолога и военного Бижана Шаропова, сражавшегося с врагом под Изюмом на Харьковщине, считали пропавшим без вести. Во вторник, 7 февраля стало известно, о гибели бойца и ученого.
Об этом сообщили в Институте физиологии имени Богомольца НАН Украины, сотрудником которого был Шаропов.
"Сегодня стало известно, что Бижан погиб. Смелый, жизнерадостный, молодой. Председатель Совета молодых ученых, научный сотрудник, защитник, парень, сын. Соболезнования родным и коллегам. Это невосполнимая потеря для всего коллектива и близких. Почивай с миром", – говорится в сообщении.
Семья Бижана Шаропова переехала в Киев в 1995 году из столицы Таджикистана Душанбе, где родился молодой ученый и защитник Украины. После окончания учебы на кафедре биологии природоведческого факультета НАУКМА он поступил на аспирантуру в Институт физиологии НАН Украины.
В 2019 году защитил кандидатскую диссертацию, был избран председателем Совета молодых ученых Национальной академии медицинских наук Украины.
После активного участия в Революции Достоинства Бижан Шаропов вошел в состав батальона "Айдар" и воевал в 2014-2015 годах в Луганской области.
С начала полномасштабного вторжения вернулся в армию. С апреля прошлого года считался пропавшим без вести, последнее сообщение на его странице в соцсетях датировано 10 апреля.
Неофициально его побратимы сообщали о гибели Шаропова в боях под Изюмом.
Напомним, в боях с российскими захватчиками под Бахмутом Донецкой области погиб украинский боец смешанных единоборств Эдуард Кострица, воевавший под позывным "Небезпечний".
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